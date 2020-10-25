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'a coşkulu uğurlama!

'in 6'ncı haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi 'ye giden siyah-beyazlıları taraftarlar meşaleler ile uğurladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 16:58
Beşiktaş'a coşkulu uğurlama!

, 'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Atatürk Stadı'nda ile oynayacağı maç için 'ndan Denizli'ye hareket etti.

Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar Denizli'ye gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu karşılaşma öncesi takımını meşalelerle uğurladı.

Coşkulu uğurlama ile ilgili Beşiktaş da paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar yapılan paylaşımda, "Taraftarlarımız, Denizlispor maçı için yola çıkan takımımızı uğurladı" ifadelerini kullandı.

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