Beşiktaş'a coşkulu uğurlama!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye hareket etti.

Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar Denizli'ye gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu karşılaşma öncesi takımını meşalelerle uğurladı.

Coşkulu uğurlama ile ilgili Beşiktaş da paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar yapılan paylaşımda, "Taraftarlarımız, Denizlispor maçı için yola çıkan takımımızı uğurladı" ifadelerini kullandı.