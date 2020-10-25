Beşiktaş'a coşkulu uğurlama!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Denizli'ye hareket etti.
Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlılar Denizli'ye gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu karşılaşma öncesi takımını meşalelerle uğurladı.
Coşkulu uğurlama ile ilgili Beşiktaş da paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlılar yapılan paylaşımda, "Taraftarlarımız, Denizlispor maçı için yola çıkan takımımızı uğurladı" ifadelerini kullandı.
Taraftarlarımız, Denizlispor maçı için yola çıkan takımımızı uğurladı. 🤜🤛 #DNZvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/e6Ndwi4TXW— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2020