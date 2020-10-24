Haberler Beşiktaş Kartal'ı uçuracağım

'ı uçuracağım

maçında gol siftahı yapmak istediğini kaydeden "Yüzde yüz hazır olduğumda 'ı uçuracağım" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 22:58 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kartal'ı uçuracağım
'ın yeniden renklerine bağladığı golcü oyuncu , iddialı açıklamalarda bulundu. İki haftadır maç yapmadıklarını hatırlatan Kamerunlu futbolcu, "Bu süre zarfında çalışmalarımız gayet iyi geçti. Toparlanma fırsatı bulduk. Milli ara öncesi dönemden daha hazır halde olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. 4-1 kaybedilen ve 1-0 yenildikleri maçı olmak üzere bu sezon 2 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki santrfor, karşısında gol siftahı yapmak istediğini kaydetti. Aboubakar, "Benden beklentilerin farkındayım. Taraftarımız rahat olsun. Yüzde yüz hazır olduğumda 'ı uçuracağım" şeklinde konuştu.
BİZE ULAŞIN