Guti'nin yeni adresi belli oluyor!

Daha önce oyunculuk döneminde ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve sonraki süreçte de Beşiktaş'ın teknik kadrosunda görev alan Real Madrid efsanesi Guti, kendine sürpriz bir rota çizdi. İspanyol menajer Ruben Jordan, Guti'nin Paraguay'da Olimpia'yı çalıştırmak istediğini belirtti ve bu doğrultuda kulüple temasa geçildi.

Milliyet'in derlediği habere göre, Paraguay'da bir radyo yayınına katılan Ruben Jordan, "Guti; Güney Amerika'ya gelmek, Olimpia'yı çalıştırmak istiyor. Nitekim bu durumu Olimpia başkanına da ilettik. Güney Amerika'da çalışmak onun için harika bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, son olarak 2019-20 sezonunda İspanyol ekibi Almeria'yı çalıştırmıştı.



