Haberler Beşiktaş Guti'nin yeni adresi belli oluyor!

'nin yeni adresi belli oluyor!

'ın unutulmaz futbolcularından olan ve bir dönem yardımcı antrenörlük görevini de üstlenen 'nin yeni adresi belli oluyor. İspanyol çalıştırıcının menajeri Ruben Jordan, konu ile ilgili konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:07 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:10
Guti'nin yeni adresi belli oluyor!

Daha önce oyunculuk döneminde ülkemizde forması giyen ve sonraki süreçte de Beşiktaş'ın teknik kadrosunda görev alan Real Madrid efsanesi , kendine sürpriz bir rota çizdi. İspanyol menajer Ruben Jordan, Guti'nin Paraguay'da 'yı çalıştırmak istediğini belirtti ve bu doğrultuda kulüple temasa geçildi.

Milliyet'in derlediği habere göre, Paraguay'da bir radyo yayınına katılan Ruben Jordan, "Guti; Güney Amerika'ya gelmek, Olimpia'yı çalıştırmak istiyor. Nitekim bu durumu Olimpia başkanına da ilettik. Güney Amerika'da çalışmak onun için harika bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, son olarak 2019-20 sezonunda İspanyol ekibi Almeria'yı çalıştırmıştı.

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