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Beni bile solladı

, gece hayatı bir türlü bitmeyen için başkan ’ye bu sözlerle dert yandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 23:16 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Beni bile solladı
Kısa önce sevgilisi Sofia'dan ayrıldıktan sonra 'in kendisini toparlayamadığı iddia edilmişti… Sırp oyuncunun futbolculuğu sırasında gece alemleri ile tanınan 'ı bile şaşırttığı ortaya çıktı. Yalçın'ın Ljajic ile ilgili kendisine hemen her gece bir uyarı gelmesi üzerine konuyu yöneticilerle paylaştığı öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'ye, Ljajic'i "Ben bile futbolcuğumda bu kadar gezmiyordum" diye şikayet ettiği bildirildi. Ljajic'in aşırı alkol aldığı, ciddi anlamda alkol sorunu olduğu bu yüzden takım içinde rahatsızlık yarattığı da gelen bilgiler arasında.
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