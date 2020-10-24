Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz sözleri!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün kariyerine nasıl devam edeceği tartışmaları sürüyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Bu iddiaların üzerine Beşiktaş'ın da stratejisinin değişebileceği konuşuluyor.

"HİÇBİR YERE GİDEMEZ"

Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi, oyuncuyu takımda tutmak için özel olarak devreye girecek.

Dorukhan ile yeni sözleşme imzalanması görüşmelerini bizzat Çebi yönetecek. Yapacağı birebir görüşmede oyuncuyu ikna edeceğinden emin olan Çebi, "Dorukhan hiçbir yere gidemez" dedi.