Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz sözleri!

'den sözleri!

Başkanı , sezon sonunda 'ye transfer olacağı iddia edilen ile ilgili konuştu. Daha önce yıldız futbolcu için "Allah yolunu açık etsin" diyen Çebi bu kez flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:21
Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz sözleri!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Beşiktaşlı 'ün kariyerine nasıl devam edeceği tartışmaları sürüyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda 'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Bu iddiaların üzerine 'ın da stratejisinin değişebileceği konuşuluyor.

"HİÇBİR YERE GİDEMEZ"

Ajansspor'un haberine göre; Başkan , oyuncuyu takımda tutmak için özel olarak devreye girecek.

Dorukhan ile yeni sözleşme imzalanması görüşmelerini bizzat Çebi yönetecek. Yapacağı birebir görüşmede oyuncuyu ikna edeceğinden emin olan Çebi, "Dorukhan hiçbir yere gidemez" dedi.

BİZE ULAŞIN