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'tan şaşırtan sakatlık! Sebebi...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kalesini koruyan ve şu sıralar Union 'de forma giyen Alman kaleci , antrenman sırasında sakatlandı. Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Karius'un ilginç sakatlık sebebini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 14:20
Karius'tan şaşırtan sakatlık! Sebebi...

Geçtiğimiz 2 sezonda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris , son olarak Union 'e kiralandı.

Liverpool reknik direktörü Klopp'un takımında düşünmediği Karius, Alman ekibiyle çıktığı son antremanda sakatlandı.

Union Berlin teknik direktörü Urs Fischer, sakatlığın tipi hakkında açıklamada bulunmadı. İsviçreli teknik adam açıklamasında; "Antrenman sırasında bir sakatlık yaşandı ve tamamen ayağını yanlış basmakla ilgili." dedi.

Karius'un dönüş tarihi bilinmiyor ancak Alman kaleci hafta sonu oynanacak Frieburg maçını kesin olarak kaçıracak.

Hafta sonu Freiburg'la karşılaşacak Berlin ekibi, 5 puanla Bundesliga'da 10. sırada yer alıyor.

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