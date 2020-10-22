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Sol beke yeni aday

Ocak ayı öncesi düğmeye basan 'ın, Ludogorets forması giyen 27 yaşındaki ’u takibe aldığı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:52 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Sol beke yeni aday

Yeni sezon öncesi kadrosuna 10 takviye yapan , ocak ayında da transferlere devam edecek. Sezon başında 'dan N'Sakala ile sol beki güçlendiren siyah-beyazlıların bu bölge için yeni bir isme kanca attığı ileri sürüldü. Bulgar basını, 'ın Ludogorets forması giyen 'u takibe aldığı iddia edildi. Bulgaristan 'nın da formasını giyen 27 yaşındaki sol bek için harekete geçen yönetimin bugün oynanacak Ludogorets-Antwerp maçına da scout yollayacağı ifade edildi. Ludogorets ile 3. sezonuna giren Nedyalkov, kariyerinde Targovishte, Litex, Lovech, CSKA Sofya, Dallas formaları da giydi.

92 MAÇ 1 GOL, 11 ASİST
Ludogorets formasıyla 3. sezonuna giren Andon Nedyalkov, Bulgar ekibi ile 92 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki sol bek, 11 de asist yaptı.

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