Sol beke yeni aday

Yeni sezon öncesi kadrosuna 10 takviye yapan Beşiktaş, ocak ayında da transferlere devam edecek. Sezon başında Alanyaspor'dan N'Sakala ile sol beki güçlendiren siyah-beyazlıların bu bölge için yeni bir isme kanca attığı ileri sürüldü. Bulgar basını, Kartal'ın Ludogorets forması giyen Andon Nedyalkov'u takibe aldığı iddia edildi. Bulgaristan Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki sol bek için harekete geçen yönetimin bugün oynanacak Ludogorets-Antwerp maçına da scout yollayacağı ifade edildi. Ludogorets ile 3. sezonuna giren Nedyalkov, kariyerinde Targovishte, Litex, Lovech, CSKA Sofya, Dallas formaları da giydi.

92 MAÇ 1 GOL, 11 ASİST

Ludogorets formasıyla 3. sezonuna giren Andon Nedyalkov, Bulgar ekibi ile 92 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki sol bek, 11 de asist yaptı.