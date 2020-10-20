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Fenerbahçeli için övgü dolu sözler! "Onun gibi olmak istiyorum"

'nin yaz transfer sezonunun sonlarında Aston Villa'dan kadrosuna dahil ettiği Mbwana , ülkesi Tanzanya'da ilgi görmeye devam ediyor. Şu anda İngiltere'de Brooke House Futbol Akademisi'nde eğitim gören 17 yaşındaki forvet , Samatta'nın kendisinin ağabeyi gibi olduğunu ifade ederken Tanzanya için de örnek biri olduğunu dile getirdi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:54 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 13:02
Fenerbahçeli Samatta için övgü dolu sözler! "Onun gibi olmak istiyorum"

'nin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği ve oynadığı futbolla kısa süre içerisinde taraftarların beğenisini kazanan için Tanzanyalı golcü açıklamalarda bulundu.

Şu anda İngiltere'de futbol eğitimine devam eden 17 yaşındaki genç yetenek, Samatta'nın kendisi ve ülkesi için ne anlam ifade ettiğini anlattı.

"BENİM AĞABEYİM GİBİ"
17'lik golcü yaptığı açıklamada, "Samatta benim için ağabey gibidir. Hedeflerime ulaşabilmem için, kendimi nasıl geliştireceğimi anlatıyor ve bana önemli ipuçları veriyor." dedi.

"TANZANYA İÇİN BİR ÖRNEK"
John, konuşmasının devamında, "Tanzanya'daki genç yetenekler için o yaşayan en büyük örnek. Onun gibi olmak istiyorum ve onu taklit ediyorum. Onun gibi Genk'te başarılı bir deneme eğitimine gittim ve tamamladım." dedi.

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