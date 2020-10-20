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sürprizi

24 yaşındaki peşine düştü. Ara döneminde Ljajic’i göndermeyi hedefleyen yönetim, bonservisi elinde olan ’in menajeriyle görüştü, prensipte anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:37 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Alen Halilovic sürprizi

Yaz döneminde birçok ismi kadrosuna katan 'ta Başkan , ocak ayında da takviyelerin süreceğini açıklamıştı. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapması beklenen siyah-beyazlılar için Hırvat basınından flaş bir iddia geldi. Hırvat Germanijak'tan Izak Ante Sucic'in haberine göre Beşiktaş, 'da oynadığı dönemde 'yeni Messi' olarak lanse edilen 'in peşine düştü. Haberde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 24 yaşındaki Hırvat menajeriyle 'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

5 EKİM'DE SERBEST KALDI

Serbest oyuncu konumunda olan Halilovic'in, Beşiktaş'la devre arasından itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli bir sözleşmeye imza atacağı da ifade edildi. Halilovic, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak forma giydiği Heerenveen'de 26 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, 5 Ekim itibarıyla serbest kaldı. Beşiktaş yönetimi ilk olarak, beklediği performansı sergileyemeden Adem Ljajic'i yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarmanın peşinde. Ardından da prensip anlaşmasına varılan genç oyuncu, Ocak ayında siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

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