Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük, topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...



CANLI SKOR



Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük | Sayfayı güncellemek için tıklayın

16' Josef de Souza

26' Atiba Hutchinson



İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan, Aboubakar.



Fatih Karagümrük: Kadro bilgisi verilmedi.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Karagümrük Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor. 14.00'de başlayan mücadelenin canlı yayıncısı bulunmuyor. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada karşılaşmanın bitişinin ardından özet görüntülerin yayınlanacağı bilgisini verdi.





