Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI

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'e istenilen başlangıcı yapamayan yönetimindeki , milli arayı iyi değerlendirerek form yükseltmek istiyor. Siyah-beyazlılar, 'nde 'ü konuk ediyor. Mücadelenin anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 14:30
Beşiktaş - Fatih Karagümrük | CANLI

'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan , milli maçlar nedeniyle verilen arada ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, son iki maçında mağlup olarak 4 puanda kaldı. Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Karagümrük, topladığı 7 puanla üst sıralarda bulunuyor. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

CANLI SKOR

Beşiktaş 2-0 Fatih Karagümrük | Sayfayı güncellemek için tıklayın

16' Josef de Souza

26' Atiba Hutchinson

İLK 11'LER
Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan, Oğuzhan, Gökhan, Aboubakar.

Fatih Karagümrük: Kadro bilgisi verilmedi.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Karagümrük 'nde karşı karşıya geliyor. 14.00'de başlayan mücadelenin canlı yayıncısı bulunmuyor. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada karşılaşmanın bitişinin ardından özet görüntülerin yayınlanacağı bilgisini verdi.



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