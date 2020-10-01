Haberler Beşiktaş Lens büyük dert açacak

büyük dert açacak

ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 'in niyeti bozuk. İdmana alınmadığını notere tasdiklettiren Hollandalı, bunun bilgisini ile paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Lens büyük dert açacak

ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunan 'in niyeti bozuk. İdmana alınmadığını notere tasdiklettiren Hollandalı, bunun bilgisini ile paylaştı. Bu gibi zamanlarda FIFPro, futbolcunun avukatlarıyla berber çalışıyor ve kulüp aleyhine FIFA'ya başvuruyor. FIFA 2018'de aldığı kararla futbolcuların kadro dışı bırakılmasını ve PAF takımıyla çalışma yapmasını engelleyen bir kural çıkarmıştı. Lens'in avukatının ayrıca Beşiktaş'a karşı "mobing" iddiasını da gündeme getirdiği, kulübü oyuncusunu ayrılması için psikolojik baskı altına aldığını iddia edeceği belirtildi.

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