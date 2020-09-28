Uyur gezer savunma!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:03Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaşdün dökülürken yenilen ilk gol Kartal için maçın özeti gibiydi. Konya'nın kazandığı korneri Ömer Ali top toplayıcıdan aldığı topla hızlı bir şekilde kullanınca, siyah-beyazlı savunma geriye gelemedi! Shengelia da kafa ile ağları buldu. Beşiktaş defansının geri koşmakta yavaş kalması eleştiri aldı. Taraftarlar sosyal medyada, "Kornerden kontratak golü yenir mi sorusunun cevabını verdi Beşiktaş savunması" diyerek tepki gösterdi.