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Uyur gezer savunma!

’un ilk golünde savunması adeta uyudu; taraftar isyan etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:03 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Uyur gezer savunma!
dün dökülürken yenilen ilk gol için maçın özeti gibiydi. Konya'nın kazandığı korneri Ömer Ali top toplayıcıdan aldığı topla hızlı bir şekilde kullanınca, siyah-beyazlı savunma geriye gelemedi! Shengelia da kafa ile ağları buldu. Beşiktaş defansının geri koşmakta yavaş kalması eleştiri aldı. Taraftarlar , "Kornerden kontratak golü yenir mi sorusunun cevabını verdi Beşiktaş savunması" diyerek tepki gösterdi.
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