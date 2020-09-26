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İspanyollar duyurdu! Sırp golcü adım adım 'a

İspanyol basını, 'in transferiyle 'de boşa çıkan Sırp golcü Ivan 'in yeni adresinin olabileceğini duyurdu. Haberde, “En ciddi kulüp Beşiktaş” denildi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 23:21 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
İspanyollar duyurdu! Sırp golcü adım adım Beşiktaş'a

Aboubakar transferinde mutlu sona ulaşan 'ta ikinci golcü transferi için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, 'in 'i etmesinin ardından Ivan ile yollarını ayıracağını yıldız futbolcunun yeni adresinin de büyük olasıkla Beşiktaş'la olacağını ileri sürdü. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

KENDİNİ YENİDEN KANITLAYABİLİR

"Sırp golcü için Atletico defteri kapanmak üzere. Kendisiyle ilgilenen en ciddi kulüp Beşiktaş... Saponjic yakın zamanda 'un yolunu tutabilir." Ayrıca 23 yaşındaki 1.90'lık golcünün 'de kendini yeniden ispatlayabileceğinin altı çizildi. Daha önce Partizan ve Zulte Waregem gibi takımlarda da forma giyen Saponjic, kulüp kariyerinde 152 maçta 32 gol attı.

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