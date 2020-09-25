Haberler Beşiktaş Güven Yalçın mahcup etmedi!

mahcup etmedi!

’ın 21 yaşındaki forveti , Avrupa arenasındaki ilk golünü ’ye attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:22 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Güven Yalçın mahcup etmedi!
Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde 'yi konuk eden , Güven'le öne geçti. Ljajic'in pasında sağ kanatta topla buluşan Necip, arka direğe çok iyi bir orta gönderirken, iyi yükselen kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Bu gol Güven Yalçın'ın Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. 2018-19 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 42 maçında 11 gol atıp 3 asist yaparken, 6 Avrupa mücadelesinde ise gole katkı sunamamıştı. Güven Yalçın, Rio Ave karşısında attığı golle siftah yaptı.
BİZE ULAŞIN