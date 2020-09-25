Beşiktaş ve Başakşehir'e Bastos müjdesi! O teklifi reddetti

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, gündemine Lazio forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Bastos'u almıştı. İki ekibin bir süredir ilgilendiği Angolalı stoperin, Süper Lig'de oynamak istediği ifade edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye göre Bastos, tercihinin Süper Lig olmasından dolayı, Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'dan gelen transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Schira, Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğunu vurguladı.

BASTOS KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Luanda'da başlayan Bartolomeu Jacinto Quissanga ya da bilinen adıyla Bastos, 2013 yılında Rus ekibi Rostov'a transfer oldu. 2016 yılında İtalyan ekibi Lazio'nun kadrosuna kattığı 29 yaşındaki defans oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli ismin güncel piyasa değerinin 2.7 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Bastos'un, Lazio ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek.



