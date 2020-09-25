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ve Başakşehir'e müjdesi! O teklifi reddetti

ve 'in bir süredir gündeminde olan Angolalı stoper 'un, 'de forma giymek istediği için 'dan gelen teklifini geri çevirdiği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 11:15
Beşiktaş ve Başakşehir'e Bastos müjdesi! O teklifi reddetti

çalışmalarını sürdüren ve , gündemine Lazio forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu 'u almıştı. İki ekibin bir süredir ilgilendiği Angolalı stoperin, 'de oynamak istediği ifade edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmeye göre Bastos, tercihinin Süper Lig olmasından dolayı, temsilcisi 'dan gelen transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Schira, Beşiktaş ve Başakşehir'in oyuncuyu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğunu vurguladı.

BASTOS KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin takımlarından Luanda'da başlayan Bartolomeu Jacinto Quissanga ya da bilinen adıyla Bastos, 2013 yılında Rus ekibi Rostov'a transfer oldu. 2016 yılında İtalyan ekibi Lazio'nun kadrosuna kattığı 29 yaşındaki defans oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli ismin güncel piyasa değerinin 2.7 milyon Euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Bastos'un, Lazio ile olan sözleşmesi 2021'de sona erecek.


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