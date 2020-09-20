Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Nikola Kalinic Beşiktaş kararını verdi!

Son dakika haberi: kararını verdi!

'ın Lille olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren 'ta gündeme Atletico Madridli gelmişti. Siyah-beyazlıların uzun süredir yanıt beklediği Hırvat golcü geleceği ile ilgili kararı verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 15:21
Son dakika transfer haberi: Nikola Kalinic Beşiktaş kararını verdi!

Forvet arayışlarını sürdüren 'ta uzun süredir listesinde olan geleceği ile ilgili kararı verdi.

Geçen sezonun sonunda 'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından siyah-beyazlılar'da forvet transferi için çalışmalar başlamıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten da birçok isim gündeme gelmiş, son olarak Nikola Kalinic'de karar kılınmıştı.

Hırvat golcü yapılan pazarlıkların ardından kararını verdi.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi Atletico Madrid'de bulunan golcü futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Aktarılan bilgiye göre Kalinic, yeni sezonda Roma'da forma giymek istiyor.


BİZE ULAŞIN