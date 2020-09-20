Son dakika transfer haberi: Nikola Kalinic Beşiktaş kararını verdi!

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta uzun süredir transfer listesinde olan Nikola Kalinic geleceği ile ilgili kararı verdi.

Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından siyah-beyazlılar'da forvet transferi için çalışmalar başlamıştı.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Kara Kartal da birçok isim gündeme gelmiş, son olarak Nikola Kalinic'de karar kılınmıştı.

Hırvat golcü yapılan pazarlıkların ardından kararını verdi.

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınında yer alan habere göre; bonservisi Atletico Madrid'de bulunan golcü futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Aktarılan bilgiye göre Kalinic, yeni sezonda Roma'da forma giymek istiyor.



