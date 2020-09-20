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Necip asist yaptı!

'ta Cyle Larin'in 33. dakikada attığı golün kafayla asistini yapan , 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:21 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Necip asist yaptı!
'ta Cyle Larin'in 33. dakikada attığı golün kafayla asistini yapan , 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu. Tecrübeli futbolcu, en son 7 Nisan 2018'de oynanan ve Beşikktaş'ın 5-1 kazandığı mücadelesinde Tosic'in attığı golün pasını vermişti. 'ün ayrılmasının ardından ligde üst üste 2. maçta da 11'de yer alan Necip sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar, "Bundan sonra Necip Uysal", "Hakkını yemeyelim Necip, Larin'e resmen al da at demiş" "Kafasıyla orta açan Necip Uysal der susarım", "Madem forvet sıkıntımız var, her bölgede olduğu gibi orada da Necip Uysal'ımız var" mesajları paylaşıldı.
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