Necip asist yaptı!

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in 33. dakikada attığı golün kafayla asistini yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:21Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Beşiktaş'taCyle Larin'in 33. dakikada attığı golün kafayla asistini yapan Necip Uysal, 75 maç aradan sonra gol katkısında bulundu. Tecrübeli futbolcu, en son 7 Nisan 2018'de oynanan ve Beşikktaş'ın 5-1 kazandığı Göztepe mücadelesinde Tosic'in attığı golün pasını vermişti. Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından ligde üst üste 2. maçta da 11'de yer alan Necip sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar, "Bundan sonra Necip Uysal", "Hakkını yemeyelim Necip, Larin'e resmen al da at demiş" "Kafasıyla orta açan Necip Uysal der susarım", "Madem forvet sıkıntımız var, her bölgede olduğu gibi orada da Necip Uysal'ımız var" mesajları paylaşıldı.