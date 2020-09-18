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Josef hazır değil

Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, yeni Josef de için “Takıma daha yeni katıldı, hazır olmadan kullanmayacağız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Josef hazır değil
'ta 'ın yokluğunda takımın başında olan Yardımcı , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yeni Josef de 'nın performansı sorulan Şahin, "Salı günü itibariyle bizimle antrenmanlara başladı. Oyuncular yeni geldiler, takım halinde bir hazırlık dönemindeyiz. Belirli bir zamana ihtiyaçları var. Oyuncular hazır olmadan çok da kullanmak istemiyoruz. Çünkü önümüzde uzun bir süreç var. Ligde geriye kalan 38 hafta var, 'sı var, var. Bu yüzden hazır olduğunda kullanmayı düşünüyoruz. Şu anda hem takımla idmanlara başlattık, hem de ekstradan özel bir antrenman programı var. Onları da tamamladığında aramıza katılacaktır. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır, bekliyoruz" ifadelerini kullandı..
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