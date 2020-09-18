Haberler Beşiktaş Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! Lisansı çıkarıldı

resmen 'ta! Lisansı çıkarıldı

ekiplerinden , son olarak BtcTurk 'da forma giyen eski futbolcusu 28 yaşındaki 'yi 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. 70 numaralı formayı giyecek olan Töre'nin lisansı da çıkarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 19:27
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! Lisansı çıkarıldı

3 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırma parolasıyla sezona başlayan 'ta çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Wellinton, N'Sakala, Mensah ve Josef de Souza gibi yıldız oyuncuları kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

, geçtiğimiz yıllarda kadrosunda yer alan ve son olarak BtcTurk 'da top koşturan 'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon BtcTurk 'da 28 karşılaşmaya çıkan Gökhan Töre, 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

70 NUMARAYI GİYECEK

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla resmen açıklarken, yıldız futbolcunun forma numarası da belli oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 70 numaralı formayı giyecek.

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