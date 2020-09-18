Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta! Lisansı çıkarıldı

3 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırma parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Wellinton, N'Sakala, Mensah ve Josef de Souza gibi yıldız oyuncuları kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Kara Kartal, geçtiğimiz yıllarda kadrosunda yer alan ve son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'da top koşturan Gökhan Töre'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 28 karşılaşmaya çıkan Gökhan Töre, 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

70 NUMARAYI GİYECEK

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla resmen açıklarken, yıldız futbolcunun forma numarası da belli oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 70 numaralı formayı giyecek.