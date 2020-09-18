Beşiktaş'ta kontenjan çıkmazı

15 yabancısı bulunan ve Montero’ya lisans çıkaramayan Beşiktaş forvet ve sağ bek transferi için kadroda yer açma savaşını veriyor.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:30Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Transferdönemi bitene kadar en az iki yabancı transferi daha yapmak isteyen Beşiktaş'ın en az para kadar önemli bir sorunu var, kontenjan! Elinde 15 yabancı futbolcu bulunan, Josef de Souza'ya lisans çıkarmak için Atletico Madrid'den kiralanan Montero'yu oynatamayan Beşiktaş'ta farklı formüller hakim. Beşiktaş'ın kurtulmak istediği Mirin ve Douglas, kendilerine gelen teklifleri beğenmiyor. Bu oyuncuların sözleşmesi dondurulabilir ancak maaş ödemesi devam edeceğinden limitte boşluk açılmayacak. B Planı olarak maliyetli Lens ve Beşiktaş'ta mutsuz gözüken Ljaijc'in satılması gündemde. Anadolu ekiplerinin radarındaki Boyd ise takaslanabilir. Ancak dişe dokunur bir teklif yok. Son çare olarak genç oyuncu Hasic'in kiralanması gündemde. Sezona ilk 11'de başlayan genç futbolcuyu Sergen Yalçın beğeniyor ancak şartlar gitmesi yönünde gelişebilir.