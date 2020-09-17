Haberler Beşiktaş Domagoj Vida'ya Ada ekibi talip oldu!

Domagoj Vida'ya Ada ekibi talip oldu!

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Vida için West Ham, ’a teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 01:31 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 01:45
Domagoj Vida'ya Ada ekibi talip oldu!

'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Domagoj Vida'ya talip oldu. Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

HEDEF 5 MİLYON EURO...
Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor.

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