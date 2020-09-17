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'ta hazırlıklar tam gaz

, ’in 2. haftasında sahasında Fraport TAV ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz

, 'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü. 'nde yapılan antrenman yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör 'ın yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve kondisyon koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

SOUZA TOP BAŞI YAPTI
'ın bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı 'lı orta saha oyuncusu Josef De Souza dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Souza idman boyunca hırslı ve istekli bir görüntü sergilemesi teknik ekibin de takdirini topladı.

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