Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz

Kara Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarının yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ve kondisyon koşularıyla devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

SOUZA TOP BAŞI YAPTI

Beşiktaş'ın bonservis ücreti ödemeden kadrosuna kattığı Brezilya'lı orta saha oyuncusu Josef De Souza dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Souza idman boyunca hırslı ve istekli bir görüntü sergilemesi teknik ekibin de takdirini topladı.