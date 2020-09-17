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'ın B planı !

, bonservisi ’de olan ve ’da kiralık oynayan için temsilcisiyle temasa geçerek yeni bir teklifte bulunacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:13 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın B planı Dyego Sousa!
'ta gündem golcü transferi olurken, aday listesi gün geçtikte kabarmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar olumsuz bir senaryoya karşı B planını da hazırladı. Alınan bilgilere göre yönetim, Kalinic'in alternatifi olarak 'yı belirledi. 'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisi kulübü 'de bulunuyor. Benfica'nın 31 yaşındaki Sousa'nın performansından memnun olmadığı ve aralık ayında bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmediği, Beşiktaş yönetiminin oe gelişmeleri yakından izlediği belirtildi. 31 yaşındaki Sousa, Portekiz'de Benfica'nın dışında Braga, Maritimo ve Tondela formasını giydi. Benfica'da 13 resmi maça çıkan Sousa gol atamazken, 2 asist yaptı.
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