Beşiktaş'ın B planı Dyego Sousa!

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:13Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta gündem golcü transferi olurken, aday listesi gün geçtikte kabarmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar olumsuz bir senaryoya karşı B planını da hazırladı. Alınan bilgilere göre yönetim, Kalinic'in alternatifi olarak Dyego Sousa'yı belirledi. Benfica'da kiralık olarak oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisi Çin kulübü Shenzhen'de bulunuyor. Benfica'nın 31 yaşındaki Sousa'nın performansından memnun olmadığı ve aralık ayında bitecek olan kiralık sözleşmesini uzatmayı düşünmediği, Beşiktaş yönetiminin oe gelişmeleri yakından izlediği belirtildi. 31 yaşındaki Sousa, Portekiz'de Benfica'nın dışında Braga, Maritimo ve Tondela formasını giydi. Benfica'da 13 resmi maça çıkan Sousa gol atamazken, 2 asist yaptı.