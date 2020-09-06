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06 Eylül 2020, Pazar
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’den uzak durun

Yedlin’den uzak durun

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren 'ın gündeminde bulunan ’li sağ bek için ’dan ilginç yorumlar geldi. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek için Romalı Santon ile anlaşamayınca Antalyasporlu Sangare ile 'lı DeAndre 'i adaylar arasına almıştı. yönetimi iki futbolcu için temaslarını sürdürürken, 'dan Yedlin ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Newcstle Toons yorucusu Durim Halimi, "Geçen sezon Yedlin için unutulması gereken bir sezondu. Sadece kötü performans gösterdiği için değil. Toplam katkısı çok azdı. Sorun çıkarmada mükemmeldi, savunma bilincinin olmaması da şok ediciydi. 'nın koçuna zaman zaman 'de oynamak için yeterli yeteneğe sahip olduğunu hatırlattı. Ancak çok tutarsızdı" ifadelerini kullandı. Önceliği 26 yaşındaki Sangare'ye veren Beşiktaş'ın Antalyaspor cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürdüğü gelen haberler arasında.

  1. 6.9.2020
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