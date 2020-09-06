Yedlin’den uzak durun
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın gündeminde bulunan ABD’li sağ bek Yedlin için Ada’dan ilginç yorumlar geldi. İşte detaylar...
Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek için Romalı Santon ile anlaşamayınca Antalyasporlu Sangare ile Newcastle United'lı DeAndre Yedlin'i adaylar arasına almıştı. Beşiktaş yönetimi iki futbolcu için temaslarını sürdürürken, Ada'dan Yedlin ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Newcstle Toons yorucusu Durim Halimi, "Geçen sezon Yedlin için unutulması gereken bir sezondu. Sadece kötü performans gösterdiği için değil. Toplam katkısı çok azdı. Sorun çıkarmada mükemmeldi, savunma bilincinin olmaması da şok ediciydi. ABD Milli Takımı'nın koçuna zaman zaman Premier Lig'de oynamak için yeterli yeteneğe sahip olduğunu hatırlattı. Ancak çok tutarsızdı" ifadelerini kullandı. Önceliği 26 yaşındaki Sangare'ye veren Beşiktaş'ın Antalyaspor cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürdüğü gelen haberler arasında.
- 6.9.2020
- Kadıköy otobüsü kalkıyor! Fenerbahçe'de 7 ayrılık!
- Fotomac.com.tr duyurmuştu! Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olacağı tarih...
- Fenerbahçe'ye ilaç gibi transfer! Vedat Muriqi getirecek
- Emre Belözoğlu yine iş başında! Gökhan Gönül'ün veliahtı geliyor
- Genç yıldızdan transfer sözleri! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yedlin’den uzak durun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.