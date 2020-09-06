Yedlin’den uzak durun

Siyah-beyazlı kulüp, sağ bek için Romalı Santon ile anlaşamayınca Antalyasporlu Sangare ile Newcastle United'lı DeAndre Yedlin'i adaylar arasına almıştı. Beşiktaş yönetimi iki futbolcu için temaslarını sürdürürken, Ada'dan Yedlin ile ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Newcstle Toons yorucusu Durim Halimi, "Geçen sezon Yedlin için unutulması gereken bir sezondu. Sadece kötü performans gösterdiği için değil. Toplam katkısı çok azdı. Sorun çıkarmada mükemmeldi, savunma bilincinin olmaması da şok ediciydi. ABD Milli Takımı'nın koçuna zaman zaman Premier Lig'de oynamak için yeterli yeteneğe sahip olduğunu hatırlattı. Ancak çok tutarsızdı" ifadelerini kullandı. Önceliği 26 yaşındaki Sangare'ye veren Beşiktaş'ın Antalyaspor cephesiyle kıran kırana pazarlıkları sürdürdüğü gelen haberler arasında.