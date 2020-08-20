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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Başkan takipte

Başkan takipte

, maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın bir bölümünü başkan de takip etti.

, maçı hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışmasında; dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3'e 3 oyun çalışmaları yapılırken; antrenman yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmanın bir bölümünü başkan de takip etti. Kartallar bugün izin yapacak.
  1. 20.8.2020
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