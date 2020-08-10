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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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477 milyon TL zarar ettiğini duyurdu!

Beşiktaş 477 milyon TL zarar ettiğini duyurdu!

Kulübü, 2019 dönemi itibarıyla 305 milyon 711 bin 408 TL zarar açıklarken, 31 Mayıs 2020 dönemi bilançosunda bu rakam 477 milyon 704 bin 296 TL'ye yükseldi.

Kulübü, 2020 dönemi mali bilançosunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs 2019 dönem zararı: 305 milyon 711 bin 408 TL açıklanırken, 31 Mayıs 2020 itibarıyla bu rakam 477 milyon 704 bin 296 TL'ye yükseldi.

  1. 10.08.2020
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