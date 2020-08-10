Beşiktaş 477 milyon TL zarar ettiğini duyurdu!

Beşiktaş Kulübü, 31 Mayıs 2020 dönemi mali bilançosunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs 2019 dönem zararı: 305 milyon 711 bin 408 TL açıklanırken, 31 Mayıs 2020 itibarıyla bu rakam 477 milyon 704 bin 296 TL'ye yükseldi.