Romanya'dan flaş iddia! "Mario Balotelli Beşiktaş'la görüşüyor"

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Ilie Dumitrescu, DigiSport kanalında yayımlanan Futbol Club isimli programa ilginç bir iddia ortaya attı. Teknik direktörlük kariyeri de bulunan Rumen isim, Romanya takımlarıyla da adı anılan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.

"TÜRKİYE'YE GİTMEZSE CLUJ'A GELİR"

Dumitrescu, "Balotelli'nin CFR Cluj'a geleceği ile ilgili ben de bir şeyler duydum. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'den Beşiktaş'la da görüşüyor. Türkiye'ye gitmezse Cluj'a gelir. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.