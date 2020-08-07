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07 Ağustos 2020, Cuma
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Romanya'dan flaş iddia! " 'la görüşüyor"

Romanya'dan flaş iddia! "Mario Balotelli Beşiktaş'la görüşüyor"

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Ilie Dumitrescu, hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Teknik direktörlük kariyeri de bulunan Rumen isim, "Balotelli'nin Cluj'a geleceği ile ilgili ben de bir şeyler duydum. Ama bildiğim kadarıyla 'den Beşiktaş'la da görüşüyor" dedi.

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Ilie Dumitrescu, kanalında yayımlanan Club isimli programa ilginç bir iddia ortaya attı. Teknik direktörlük kariyeri de bulunan Rumen isim, Romanya takımlarıyla da adı anılan İtalyan golcü 'nin 'la görüştüğünü açıkladı.

"TÜRKİYE'YE GİTMEZSE CLUJ'A GELİR"

Dumitrescu, "Balotelli'nin Cluj'a geleceği ile ilgili ben de bir şeyler duydum. Ama bildiğim kadarıyla 'den Beşiktaş'la da görüşüyor. Türkiye'ye gitmezse Cluj'a gelir. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

  1. 7.8.2020
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