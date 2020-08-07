Romanya'dan flaş iddia! "Mario Balotelli Beşiktaş'la görüşüyor"
Rumen futbolunun efsane isimlerinden Ilie Dumitrescu, Beşiktaş hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Teknik direktörlük kariyeri de bulunan Rumen isim, "Balotelli'nin CFR Cluj'a geleceği ile ilgili ben de bir şeyler duydum. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'den Beşiktaş'la da görüşüyor" dedi.
Rumen futbolunun efsane isimlerinden Ilie Dumitrescu, DigiSport kanalında yayımlanan Futbol Club isimli programa ilginç bir iddia ortaya attı. Teknik direktörlük kariyeri de bulunan Rumen isim, Romanya takımlarıyla da adı anılan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Beşiktaş'la görüştüğünü açıkladı.
"TÜRKİYE'YE GİTMEZSE CLUJ'A GELİR"
Dumitrescu, "Balotelli'nin CFR Cluj'a geleceği ile ilgili ben de bir şeyler duydum. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'den Beşiktaş'la da görüşüyor. Türkiye'ye gitmezse Cluj'a gelir. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
- 7.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Romanya'dan flaş iddia! "Mario Balotelli Beşiktaş'la görüşüyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.