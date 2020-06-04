Kartal’da tek idman - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Kartal’da tek idman

’da tek idman

Kartal’da tek idman

, 'nde sürdürdüğü hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. yönetiminde basına kapalı yapılan idman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

, 'nde sürdürdüğü hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. yönetiminde basına kapalı yapılan idman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün 11.00'de tek idman yapacak.
  1. 4.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’da tek idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA