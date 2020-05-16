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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Geçmiş olsun G.Saray

Geçmiş olsun G.Saray

, bir personelinde koronavirüs çıkan G.Saray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

, bir personelinde corona virüsü çıkan G.Saray için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G.Saray'ın Covid-19 testi pozitif çıkan personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
  1. 16.5.2020
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