Acil eylem planı hazır
Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan Beşiktaş yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor.
Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan Beşiktaş yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor. Yardım kampanyasını erteleyen siyah- beyazlı yönetim, gelir getirmesi için kriz sonrasında öncelikle bilet satışını ele alacak. Kombine satışı makul rakamlara çekilecek. Aynı şekilde loca ve VIP bilet fiyatları da aşağı çekilecek.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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