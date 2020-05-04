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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Acil eylem planı hazır

Acil eylem planı hazır

Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor.

Koronavirüs krizi sonrasında toparlanmaya çalışan yönetimi bazı gelir getirici konular üzerinde çalışyor. Yardım kampanyasını erteleyen siyah- beyazlı yönetim, gelir getirmesi için kriz sonrasında öncelikle bilet satışını ele alacak. Kombine satışı makul rakamlara çekilecek. Aynı şekilde loca ve VIP bilet fiyatları da aşağı çekilecek.

  1. 4.5.2020
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