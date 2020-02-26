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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Bağış parasına çözüm arayışı

Bağış parasına çözüm arayışı

üyesi , “Bağışları yetki verilen şirket toplayacağı için bu paralara haciz konulamaz. Ancak Beşiktaş’ın gelir hesabına girerse o zaman haciz işlemi uygulanabilir” diye konuştu.

yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri herhangi bir haciz işlemi uygulanmadan kullanmak için çare arıyor. üyesi , "Bağışları yetki verilen şirket toplayacağı için bu paralara haciz konulamaz. Ancak Beşiktaş'ın gelir hesabına girerse o zaman haciz işlemi uygulanabilir" diye konuştu.

MENAJERLERE GİTMEMELİ!
Avukat Rıza Dizdar, bağış yoluyla gelecek paraların özellikle menajerlere gitmemesi için uyarıda bulundu. Dizdar, "Alacaklılar bağış paralarının da peşine düşüp bu kadar saygısızlık yaparlarsa, bu da etik değildir. Bilhassa menajerler. Zaten bu paraları bekleyenler de bankalardan çok onlar ama bağış paralarına dokunamazlar" dedi

  1. 26.2.2020
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