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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'dan flaş açıklama: Penaltı...

Güray Vural'dan flaş açıklama: Penaltı...

ekiplerinden FK'de forma giyen , maçı sonrasında "Top elime değdi, pozisyon penaltıydı." şeklinde bir söyleminin olmadığını kaydetti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

" maçı sonrası bir televizyon programında şahsım adına yapılan açıklamayı üzülerek izlemiş bulunmaktayım. Hakkımda 'Top elime değdi, pozisyon penaltıydı.' şeklinde bir açıklama yaptığım iddia edildi. Kesinlikle hiçbir kuruma veya kimseye böyle bir söylemim olmadı. Oyun sırasında topun elime değdiğini en ufak şekilde hissetmemekle birlikte, hakemin VAR'a giderek verdiği kararı tüm gibi ben de şaşkınlıkla karşıladım. Kararın yanlış olduğunu da hala düşünmekteyim."

  1. 10.02.2020
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