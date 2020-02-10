Güray Vural'dan flaş açıklama: Penaltı...

Tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş maçı sonrası bir televizyon programında şahsım adına yapılan açıklamayı üzülerek izlemiş bulunmaktayım. Hakkımda 'Top elime değdi, pozisyon penaltıydı.' şeklinde bir açıklama yaptığım iddia edildi. Kesinlikle hiçbir kuruma veya kimseye böyle bir söylemim olmadı. Oyun sırasında topun elime değdiğini en ufak şekilde hissetmemekle birlikte, hakemin VAR'a giderek verdiği kararı tüm Türkiye gibi ben de şaşkınlıkla karşıladım. Kararın yanlış olduğunu da hala düşünmekteyim."