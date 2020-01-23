Lens Feynoord’u geri çevirdi!

Fox Sports'a konuşan Feyenoord teknik direktörü Advocaat, Lens ile konuştuğunu doğruladı, ancak anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Takviye konusunda geçtiğimiz haftalarda, F.Bahçe'den eski öğrencisi Lens'i kiralık olarak kadrosunda görmek isteyen Advocaat, bu transferle ilgili raporunu yönetime sunmuştu. Deneyimli teknik adam Hollanda basınında Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden sözleşmesi var" ifadelerini kullandı. Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.