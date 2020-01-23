Lens Feynoord’u geri çevirdi!
Beşiktaş taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan açıklamayı Dick Advocaat yaptı. Hollanda ekibinin hocası Advocaat, “Lens ile görüştüm ama bana Beşiktaş’ta devam etmek istediğini” ifade etti.
Fox Sports'a konuşan Feyenoord teknik direktörü Advocaat, Lens ile konuştuğunu doğruladı, ancak anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Takviye konusunda geçtiğimiz haftalarda, F.Bahçe'den eski öğrencisi Lens'i kiralık olarak kadrosunda görmek isteyen Advocaat, bu transferle ilgili raporunu yönetime sunmuştu. Deneyimli teknik adam Hollanda basınında Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden sözleşmesi var" ifadelerini kullandı. Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.
- 23.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Lens Feynoord’u geri çevirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.