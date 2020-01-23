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23 Ocak 2020, Perşembe
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Lens Feynoord’u geri çevirdi!

Lens Feynoord’u geri çevirdi!

taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan açıklamayı yaptı. ekibinin hocası Advocaat, “Lens ile görüştüm ama bana Beşiktaş’ta devam etmek istediğini” ifade etti.

'a konuşan Feyenoord teknik direktörü Advocaat, Lens ile konuştuğunu doğruladı, ancak anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Takviye konusunda geçtiğimiz haftalarda, F.Bahçe'den eski öğrencisi Lens'i kiralık olarak kadrosunda görmek isteyen Advocaat, bu transferle ilgili raporunu yönetime sunmuştu. Deneyimli teknik adam basınında Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Lens ile konuştum ama 'ta kalmak istediğini söyledi. Devam eden sözleşmesi var" ifadelerini kullandı. Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı. Avrupa Ligi ve dahil toplamda 16 maçta forma giyen Hollandalı futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

  1. 23.1.2020
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