‘Sergen Yalçın’ tezahüratı
Beşiktaş, lider Sivasspor'a 2-1 kaybetti, taraftarlar çileden çıktı. Kara Kartal 2-1 mağlup girdiği uzatma dakikalarında siyah-beyazlı futbolseverler, Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken, 'Sergen Yalçın' diye tezahürat yaptı.
Beşiktaş, lider Sivasspor'a 2-1 kaybetti, taraftarlar çileden çıktı. Kara Kartal 2-1 mağlup girdiği uzatma dakikalarında siyah-beyazlı futbolseverler, Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken, 'Sergen Yalçın' diye tezahürat yaptı. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, hafta içerisinde Yeni Malatyaspor'dan gönderilmişti.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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