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20 Ocak 2020, Pazartesi
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’ tezahüratı

‘Sergen Yalçın’ tezahüratı

, lider 'a kaybetti, taraftarlar çileden çıktı. 2-1 mağlup girdiği uzatma dakikalarında siyah-beyazlı futbolseverler, 'yı istifaya davet ederken, '' diye tezahürat yaptı.

, lider 'a kaybetti, taraftarlar çileden çıktı. 2-1 mağlup girdiği uzatma dakikalarında siyah-beyazlı futbolseverler, 'yı istifaya davet ederken, '' diye tezahürat yaptı. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, hafta içerisinde 'dan gönderilmişti.

  1. 20.1.2020
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