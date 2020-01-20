Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu
Kartal'da sarı kart cezalısı olan stoper Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı.
Kartal'da sarı kart cezalısı olan stoper Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı. İspanyol savunmacının yokluğunda Domagoj Vida ve Roco ikilisi görev yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.