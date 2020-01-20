Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu

Kartal'da sarı kart cezalısı olan stoper Victor Ruiz, Sivasspor mücadelesinde görev alamadı. İspanyol savunmacının yokluğunda Domagoj Vida ve Roco ikilisi görev yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.