Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu

Ruiz, ve Lens yoktu

Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu

'da  cezalısı olan stoper , mücadelesinde görev alamadı.

'da cezalısı olan stoper , mücadelesinde görev alamadı. İspanyol savunmacının yokluğunda Domagoj Vida ve Roco ikilisi görev yaptı. Bu arada 'ta ayrıca sakatlıkları bulunan ile de Sivasspor maçında oynayamadı.

  1. 20.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN