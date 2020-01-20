Göztepe’de cezalı
Beşiktaş'ta maç öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal kart görmezken Muhammed Elneny cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta maç öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal kart görmezken Muhammed Elneny cezalı duruma düştü. 79'da sarı kart gören Mısırlı orta saha haftaya deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında olmayacak.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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