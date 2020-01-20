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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Gönülden bağlanın

Gönülden bağlanın

 maça iki takım taraftarları gösterdi. 'ta yaklaşık 35 bine yakın taraftar seyretti.

maça iki takım taraftarları gösterdi. 'ta yaklaşık 35 bine yakın taraftar seyretti. Siyah-beyazlılar, uzun süredir yangınla mücadele eden 'ya pankart açarak destek verdi. Futbolcular sahaya, " şiddetle değil gönülden bağlanın" pankartıyla çıktı.

  1. 20.1.2020
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