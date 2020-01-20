Gönülden bağlanın
Dev maça iki takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park'ta yaklaşık 35 bine yakın taraftar seyretti.
Dev maça iki takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park'ta yaklaşık 35 bine yakın taraftar seyretti. Siyah-beyazlılar, uzun süredir yangınla mücadele eden Avustralya'ya pankart açarak destek verdi. Futbolcular sahaya, "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" pankartıyla çıktı.
- 20.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Gönülden bağlanın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.