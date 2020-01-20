Dev maça iki takım taraftarları büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park'ta yaklaşık 35 bine yakın taraftar seyretti. Siyah-beyazlılar, uzun süredir yangınla mücadele eden Avustralya'ya pankart açarak destek verdi. Futbolcular sahaya, "Futbola şiddetle değil gönülden bağlanın" pankartıyla çıktı.