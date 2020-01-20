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20 Ocak 2020, Pazartesi
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ve Roco geri döndü

Burak Yılmaz ve Roco geri döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan ile , karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan ile , karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, 'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu. Ayrıca devre arası kampında sakatlanan Ljajic de 11'deydi.

  1. 20.1.2020
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