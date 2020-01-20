Burak Yılmaz ve Roco geri döndü

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu. Ayrıca devre arası kampında sakatlanan Ljajic de 11'deydi.