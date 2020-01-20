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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Akılla duygu karıştı

Akılla duygu karıştı

, futbolcularına sitem etti: “Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu. 2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. Taraftarı üzdük, özür dileriz.”

Beşiktaş Teknik Direktörü , 2-1 mağlup oldukları lider karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti. "Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu" diye futbolcularına sitem eden Avcı, "2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. ligin en iyi şiddetli koşu yapan ve beraber hareket eden takımı. 6-8 tane direkt top atarsan karşı taraftan topu alamazsın, geriye koşmak zorunda kalırsınız" değerlendirmesinde bulundu.

FİNAL PASINI BÖYLE ATAMAZSIN

İkinci yarıda oyunun şeklini değiştirmek için bazı hamleler yaptıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, yine de kaotik bir ortam olduğuna dikkat çekti. Takıma bu konuda da sitem eden Abdullah Avcı, "Final pasını bu kadar kendi sahandan atamazsın, bu oyun bunu kaldırmaz" yorumu yaptı. Taraftarlardan da özür dileyen Avcı, "İkinci yarı biraz daha aklımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama çok kaotik bir ortam vardı. Söylenecek bir şey yok. Taraftarı üzdük, özür dileriz. Yarışa devam edeceğiz" dedi.

  1. 20.1.2020
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