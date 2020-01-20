Akılla duygu karıştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 mağlup oldukları lider Sivasspor karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti. "Akılla duyguyu karıştırdığımız bir oyun oldu" diye futbolcularına sitem eden Avcı, "2. yarının ilk maçı, seyirci atmosferi, içeride kazanma duygusu, aklının önüne geçebiliyor. Sivas ligin en iyi şiddetli koşu yapan ve beraber hareket eden takımı. 6-8 tane direkt top atarsan karşı taraftan topu alamazsın, geriye koşmak zorunda kalırsınız" değerlendirmesinde bulundu.

FİNAL PASINI BÖYLE ATAMAZSIN

İkinci yarıda oyunun şeklini değiştirmek için bazı hamleler yaptıklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, yine de kaotik bir ortam olduğuna dikkat çekti. Takıma bu konuda da sitem eden Abdullah Avcı, "Final pasını bu kadar kendi sahandan atamazsın, bu oyun bunu kaldırmaz" yorumu yaptı. Taraftarlardan da özür dileyen Avcı, "İkinci yarı biraz daha aklımızı ortaya koymaya çalıştık. Ama çok kaotik bir ortam vardı. Söylenecek bir şey yok. Taraftarı üzdük, özür dileriz. Yarışa devam edeceğiz" dedi.