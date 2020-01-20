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20 Ocak 2020, Pazartesi
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’ten dejavu

Adem Ljajic’ten dejavu

Bu sezon 'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan karşısında atan , 'ı seviyor.

Bu sezon 'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan karşısında atan , 'ı seviyor. Yıldız orta saha, sezonun ikinci yarısındaki ilk golünü de bu statta kaydetmeyi başardı.

  1. 20.1.2020
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