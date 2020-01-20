Adem Ljajic’ten dejavu
Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan Göztepe karşısında atan Adem Ljajic, Vodafone Park'ı seviyor.
Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan Göztepe karşısında atan Adem Ljajic, Vodafone Park'ı seviyor. Yıldız orta saha, sezonun ikinci yarısındaki ilk golünü de bu statta kaydetmeyi başardı.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Adem Ljajic’ten dejavu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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