France Football: Atiba parlıyor
Beşiktaş'ın emektar yıldızı Atiba'nın, G.Birliği karşısındaki performansı Avrupa basınında da manşetlere taşındı. France Football, "Atiba Hutchinson, G.Birliği karşısında parladı, Beşiktaş iyileşti" başlığıyla verdiği haberinde tecrübeli oyuncunun 4 golde de katkısının bulunduğunu hatırlattı. Atiba'nın yaşına rağmen enerjisiyle takımını ayakta tutan performansına övgü yağdırılan haberde, "2016 ve 17'de şampiyon olan Beşiktaş, Atiba'nın başarılı performansıyla 3 puanı aldı ve Sivasspor'la puan farkını 4'e indirdi" denildi.
- 30.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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