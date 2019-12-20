Ljajic’e tatlı sert

Teknik direktör Abdullah Avcı, derbi öncesi Sırp oyuncu Adem Ljajic ile bir görüşme yaptı. Kendisinin Türkiye'deki en yetenekli oyuncu olduğunu Ljajic'e anlatan tecrübeli çalıştırıcı, topu ayağına istemekten vazgeçmesini söyledi. Topu ayağına almadan karar vermesini, markaj altındayken top almaya çalışmamasını istedi.