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20 Aralık 2019, Cuma
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Ljajic’e tatlı sert

Ljajic’e tatlı sert

, derbi öncesi Sırp oyuncu ile bir görüşme yaptı. 'deki en yetenekli oyuncu olduğunu Ljajic'e anlatan tecrübeli çalıştırıcı, topu ayağına istemekten vazgeçmesini söyledi.

Teknik direktör , derbi öncesi Sırp oyuncu ile bir görüşme yaptı. 'deki en yetenekli oyuncu olduğunu Ljajic'e anlatan tecrübeli çalıştırıcı, topu ayağına istemekten vazgeçmesini söyledi. Topu ayağına almadan karar vermesini, markaj altındayken top almaya çalışmamasını istedi.

  1. 20.12.2019
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