Ljajic’e tatlı sert
Teknik direktör Abdullah Avcı, derbi öncesi Sırp oyuncu Adem Ljajic ile bir görüşme yaptı. Kendisinin Türkiye'deki en yetenekli oyuncu olduğunu Ljajic'e anlatan tecrübeli çalıştırıcı, topu ayağına istemekten vazgeçmesini söyledi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, derbi öncesi Sırp oyuncu Adem Ljajic ile bir görüşme yaptı. Kendisinin Türkiye'deki en yetenekli oyuncu olduğunu Ljajic'e anlatan tecrübeli çalıştırıcı, topu ayağına istemekten vazgeçmesini söyledi. Topu ayağına almadan karar vermesini, markaj altındayken top almaya çalışmamasını istedi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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