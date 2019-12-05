6 eksikli idman

Beşiktaş, A. 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas, Dorukhan ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan; Atiba, Diaby ve Oğuzhan katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, şut çalışması ile sona erdi.