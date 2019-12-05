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05 Aralık 2019, Perşembe
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6 eksikli idman

6 eksikli idman

, A. 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas, Dorukhan ve Kayra Yılmaz ile salonda çalışan; Atiba, Diaby ve Oğuzhan katılmadı.

, A. 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını 6 eksikle sürdürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas, Dorukhan ve Kayra Yılmaz ile salonda çalışan; Atiba, Diaby ve Oğuzhan katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, şut çalışması ile sona erdi.

  1. 5.12.2019
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