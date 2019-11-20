Benfica’dan Gedson yanıtı

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i kiralayacağı ile ilgili haberler Portekiz basınında da gündeme oturdu. Benfica'nın CEO'su Domingos Soares'e soruldu. Verdiği cevap ise, "Transferde bizden hızlı ilerliyorsunuz. Türklerle dostluğumuz var, doğru. Konuşmalar da geçiyor. Ama ne bize resmi bir teklif gönderdiler. Ne de biz çocukla konuştuk. Transferler bilgisayarda oyun oynar gibi gerçekleşmiyor" esprisi yaptı.