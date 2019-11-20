Benfica’dan Gedson yanıtı
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i kiralayacağı ile ilgili haberler Portekiz basınında da gündeme oturdu. Benfica'nın CEO'su Domingos Soares'e soruldu. Soares bu soruya esprili şekilde cevap verdi.
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i kiralayacağı ile ilgili haberler Portekiz basınında da gündeme oturdu. Benfica'nın CEO'su Domingos Soares'e soruldu. Verdiği cevap ise, "Transferde bizden hızlı ilerliyorsunuz. Türklerle dostluğumuz var, doğru. Konuşmalar da geçiyor. Ama ne bize resmi bir teklif gönderdiler. Ne de biz çocukla konuştuk. Transferler bilgisayarda oyun oynar gibi gerçekleşmiyor" esprisi yaptı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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