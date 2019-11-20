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20 Kasım 2019, Çarşamba
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’dan Gedson yanıtı

Benfica’dan Gedson yanıtı

'ın 'i kiralayacağı ile ilgili haberler Portekiz basınında da gündeme oturdu. 'nın 'su 'e soruldu. Soares bu soruya esprili şekilde cevap verdi.

'ın 'i kiralayacağı ile ilgili haberler Portekiz basınında da gündeme oturdu. 'nın 'su 'e soruldu. Verdiği cevap ise, "Transferde bizden hızlı ilerliyorsunuz. Türklerle dostluğumuz var, doğru. Konuşmalar da geçiyor. Ama ne bize resmi bir teklif gönderdiler. Ne de biz çocukla konuştuk. bilgisayarda oyun oynar gibi gerçekleşmiyor" esprisi yaptı.

  1. 20.11.2019
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