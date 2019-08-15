Lucas Piazon için Beşiktaş iddiası

Brezilya'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN'nin bu ülkede yayın yapan haber sitesi, Beşiktaş'ın Lucas Piazon'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın Real Sociedad ile Rennes'in de listesinde olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifinin çodaha iyi olduğu kaydedildi.