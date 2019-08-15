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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Lucas Piazon için Beşiktaş iddiası

'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN'nin bu ülkede yayın yapan haber sitesi, 'ın 'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti. 'nin kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN'nin bu ülkede yayın yapan haber sitesi, 'ın 'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti. 'nin kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın ile Rennes'in de listesinde olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifinin çodaha iyi olduğu kaydedildi.

  1. 15.8.2019
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