Lucas Piazon için Beşiktaş iddiası
Brezilya'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN'nin bu ülkede yayın yapan haber sitesi, Beşiktaş'ın Lucas Piazon'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Brezilya'dan dün flaş bir iddia ortaya atıldı. ESPN'nin bu ülkede yayın yapan haber sitesi, Beşiktaş'ın Lucas Piazon'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti. Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın Real Sociedad ile Rennes'in de listesinde olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifinin çodaha iyi olduğu kaydedildi.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Lucas Piazon için Beşiktaş iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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