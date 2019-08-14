Beşiktaş'ta Burak artık ‘17’ giyecek

Takımda yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, Victor Ruiz 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.