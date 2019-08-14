Beşiktaş'ta Burak artık ‘17’ giyecek
Takımda yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, Victor Ruiz 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.
Takımda yeni sezon öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, Victor Ruiz 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. 10 numarayı yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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