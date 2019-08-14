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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'ta Burak artık ‘17’ giyecek

Beşiktaş'ta Burak artık ‘17’ giyecek

Takımda öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen , bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.

Takımda öncesi forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen , bu sezon 17'yi giyecek. Yeni transferlerden Boyd 11, 4, Douglas 5, Rebocho ise geçen sezon Kagawa'nın giydiği 23 numarayı aldı. yine Oğuzhan sırtına geçirecek, 9 numara şu an boşta.

  1. 14.8.2019
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