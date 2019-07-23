Olympiakos’a Medel reddi

Beşiktaş'ta? yeni sezon öncesinde Gary Medel belirsizliği hâlâ devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan tecrübeli futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimi memnun etmedi. Son olarak Olympiakos, Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve 3 milyon euro önerdi. Ancak yönetim yapılan bu teklifi düşük buldu. Kara Kartal, Şilili için 5 milyon euro civarında bir rakam bekliyor.