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23 Temmuz 2019, Salı
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’a Medel reddi

Olympiakos’a Medel reddi

'ta? öncesinde belirsizliği hâlâ devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan tecrübeli futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimi memnun etmedi.

'ta? öncesinde belirsizliği hâlâ devam ediyor. Takımdan ayrılması gündemde olan tecrübeli futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimi memnun etmedi. Son olarak , Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve 3 milyon euro önerdi. Ancak yönetim yapılan bu teklifi düşük buldu. , Şilili için 5 milyon euro civarında bir rakam bekliyor.

  1. 23.7.2019
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