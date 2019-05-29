Avcı’ya özel izin

Beşiktaş'ta gözler Şenol Güneş'in yerine gelecek yeni teknik direktöre çevrildi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörlüğü için şu anda ilk sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile son kez görüşüp izin isteyeceği, ardından da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi. Abdullah Avcı, yapılacak olan görüşmede hedef ve planlarını anlatan ayrıntılı bir sunum yapıp taleplerini iletecek. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı tek aday olarak kalmış gibi görünüyor. Fakat Başakşehir'den ayrılması hiçte kolay görünmüyor. Çünkü kısa süre önce Avcı ile 2024 yılına kadar sözleşme yenileyen Başkan Gümüşdağ, tazminat almadan Avcı'yı bırakmaya hiç sıcak bakmıyor. Göksel Gümüşdağ'ın Avcı'yı bırakmak için 5 milyon euro'ya yakın bir tazminat isteyeceği iddia ediliyor



GÜNEŞ'İ KONUŞTULAR

Süper Lig'in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, Beşiktaş'ın başında son sezonunu geçiren ve milli takımla anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 10 bin 292 haberle konuşuldu.