Avcı’ya özel izin
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Avcı’ya özel izin

Avcı’ya özel izin

’ın ısrarla takımın başına getirmek istediği ’nın başkanı Gümüşdağ ile görüşerek izin istemesi bekleniyor.

'ta gözler 'in yerine gelecek yeni teknik direktöre çevrildi. Teknik Direktörü , Beşiktaş Teknik Direktörlüğü için şu anda ilk sırada bulunuyor. Abdullah Avcı'nın Başakşehir Kulübü Başkanı ile son kez görüşüp izin isteyeceği, ardından da Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi. Abdullah Avcı, yapılacak olan görüşmede hedef ve planlarını anlatan ayrıntılı bir sunum yapıp taleplerini iletecek. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı tek aday olarak kalmış gibi görünüyor. Fakat Başakşehir'den ayrılması hiçte kolay görünmüyor. Çünkü kısa süre önce Avcı ile 2024 yılına kadar sözleşme yenileyen Başkan Gümüşdağ, tazminat almadan Avcı'yı bırakmaya hiç sıcak bakmıyor. Göksel Gümüşdağ'ın Avcı'yı bırakmak için 5 milyon euro'ya yakın bir tazminat isteyeceği iddia ediliyor

GÜNEŞ'İ KONUŞTULAR
'in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, Beşiktaş'ın başında son sezonunu geçiren ve milli takımla anlaşmaya varan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş oldu. Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, 10 bin 292 haberle konuşuldu.

  1. 29.5.2019
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