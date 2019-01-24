Karar resmen açıklandı! Akhisarspor - Beşiktaş maçı...
24 Ocak 2019, Perşembe
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resmen açıklandı! - maçı...

Karar resmen açıklandı! Akhisarspor - Beşiktaş maçı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan , maçında ev sahibi ekibin kadrosunda fazla yabancı bulundurması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetine verildi.

, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı 'un maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına verdi.

TFF sitesinden yapılan açıklama;

"Akhisarspor Kulübü'nün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, karar verilmiştir"

  1. 24.1.2019 16:04
  2. Güncelleme: 24.1.2019 16:30
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