Karar resmen açıklandı! Akhisarspor - Beşiktaş maçı...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor, Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin kadrosunda fazla yabancı bulundurması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetine karar verildi.
PFDK, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı Akhisarspor'un Beşiktaş maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
TFF sitesinden yapılan açıklama;
"Akhisarspor Kulübü'nün, 18.01.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, karar verilmiştir"
- 24.1.2019 16:04
- Güncelleme: 24.1.2019 16:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Karar resmen açıklandı! Akhisarspor - Beşiktaş maçı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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