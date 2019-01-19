Domagoj Vida cezalı – Fotomaç – 19 Ocak 2019
19 Ocak 2019, Cumartesi
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cezalı

Domagoj Vida cezalı

'ta maçın 86. dakikasında gören , cezalı duruma düştü.

'ta maçın 86. dakikasında gören , cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki stoper, önümüzdeki cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak maçında forma giyemeyecek.
  1. 19.1.2019
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